«Реал» рассматривает Адейеми в качестве замены Бензема

«Реал» заинтересован в переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Как сообщает Football Espana, мадридский клуб рассматривает 21-летнего немца в качестве сменщика Карима Бензема в следующем сезоне.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Адейеми сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Также он получил 4 желтые и 1 красную карточки.