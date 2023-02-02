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Сегодня, 03:52

«Реал» рассматривает Адейеми в качестве замены Бензема

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» заинтересован в переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Как сообщает Football Espana, мадридский клуб рассматривает 21-летнего немца в качестве сменщика Карима Бензема в следующем сезоне.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Адейеми сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Также он получил 4 желтые и 1 красную карточки.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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