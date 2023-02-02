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Сегодня, 00:23

«Ренн» объявил о переходе Салаха

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ибраим Салах подписал контракт с «Ренном».
Фото ФК «Ренн»

«Ренн» на официальном сайте уже после закрытия трансферного окна объявил о переходе нападающего Ибраима Салаха.

21-летний марокканец был куплен у «Гента». С французским клубом он подписал контракт, расчитанный до 2027 года.

«Это маленькая мечта. Я очень давно слежу за «Ренном» из-за марокканца Найефа Агерда, а также Усмана Дембеле, АтемА Бен Арфа и Рафиньи, игрокам, которыми я восхищаюсь. Мне не терпится выйти на поле и показать, на что я способен. У меня довольно нетипичный бэкграунд, но я трудолюбив и амбициозен. У меня не будет проблем с адаптацией, я общителен со всеми», — отметил новичок.

В этом сезоне Салах сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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