«Реал» не отпустил Хамеса в «Атлетико»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что мог перейти в «Атлетико». В сентябре прошлого года колумбиец перешел в английский клуб из «Реала».

«У меня все было в порядке с «Атлетико», но «Реал» не отпускал меня. Трансфер был почти готов. Почему этого не произошло? Вы должны спросить Флорентино Переса», — цитирует ESPN Хамеса.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в АПЛ, отметившись 5 голами и 4 ассистами. «Эвертон» в 28 турах чемпионата Англии набрал 40 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице.