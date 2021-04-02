«Барселона» хочет подписать контракт с Холанном только через год из-за финансовых трудностей

Руководство «Барселоны» обсудило трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна с его отцом Альфом-Инге и агентом Мино Райолой.

По информации Esport3, в «Барселоне» заявили, что из-за финансовых сложностей предпочли бы осуществить трансфер в 2022 году, когда будет активна опция выкупа Холанна за 75 млн евро. Иначе клуб не сможет покрыть расходы, которые могут составить более 190 миллионов евро.

В ответ «Барселона» гарантирует Холанну, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в случае ухода форварда Лионеля Месси или вторым, если аргентинец останется.

Ранее стало известно, что агент 20-летнего нападающего Мино Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» и «Реала».

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.