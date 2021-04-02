«Барселона» хочет подписать контракт с Холанном только через год из-за финансовых трудностей
Руководство «Барселоны» обсудило трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна с его отцом Альфом-Инге и агентом Мино Райолой.
По информации Esport3, в «Барселоне» заявили, что из-за финансовых сложностей предпочли бы осуществить трансфер в 2022 году, когда будет активна опция выкупа Холанна за 75 млн евро. Иначе клуб не сможет покрыть расходы, которые могут составить более 190 миллионов евро.
В ответ «Барселона» гарантирует Холанну, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в случае ухода форварда Лионеля Месси или вторым, если аргентинец останется.
Ранее стало известно, что агент 20-летнего нападающего Мино Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» и «Реала».
В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.ccma.cat/esport3/haaland-nomes-vol-jugar-al-barca-o-al-reial-madrid/noticia/3086958/
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