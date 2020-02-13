«Реал» может выкупить Мартинеса у «Интера» за 111 миллионов евро

«Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает TyC Sports.

Сумма отступных, прописанная в контракте — 111 миллионов евро. «Интер» вряд ли согласится на уступки в этом вопросе. Источник указывает, что «Реал» рассматривает такую сумму за игрока как «сравнительно приемлемую» и, возможно, клуб выплатит отступные в полном объеме, чтобы приобрести аргентинца. При этом игроком также интересуется «Барселона».

22-летний форвард в текущем сезоне провел 28 матчей за «Интер» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.