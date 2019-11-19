«Реал» может подписать у «Аякса» вратаря Онану и хавбека ван де Бека

«Реал» проявляет интерес к двум футболистам «Аякса» — вратарю Андре Онане и полузащитнику Донни ван де Беку, сообщает Fichajes. Обе сделки могут состояться летом 2020 года.

Мадридцы продолжают искать оптимальное сочетание вратарей в клубе. На данный момент сменщиком основного голкипера Тибо Куртуа является Альфонс Ареоля, но летом он с большой вероятностью вернется в «ПСЖ», который владеет на голкипера правами. Сам же «Реал» сдал в аренду в «Вальядолид» украинского голкипера Андрея Лунина, но, по всей видимости, не видит его будущее в команде. Онана может стать оптимальным конкурентом Куртуа.

К ван де Беку «Реал» проявлял интерес и ранее, но следующим летом клуб может возобновить попытки подписать одного из лидеров амстердамцев.