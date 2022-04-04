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«Реал» хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ-2022. Сам бельгиец не против

«Реал» может отдать Эдена Азара в аренду перед чемпионатом мира-2022
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«Реал» намерен отдать нападающего Эдена Азара в аренду, сообщает As. По информации источника, таким решением в клубе хотят дать 31-летнему бельгийскому футболисту больше игровой практики. В мадридской команде считают, что это поможет Азару вернуться на прежний уровень, который был в «Челси».

В случае, если Азар успешно заиграет в аренде, «Реал» попытается его продать. Сам Азар тоже не против перехода в другой клуб, так как игроку необходима игровая практика перед чемпионатом мира-2022.

В конце марта полузащитник «Реала» перенес операцию на ноге и пропустит от двух до четырех недель.

Соглашение футболиста со «сливочными» действует до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 Азар провел за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://en.as.com/en/2022/04/04/soccer/1649071422_455857.html
Эден Азар
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