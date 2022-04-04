«Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус» присматриваются к Гнабри

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри этим летом может перейти в «Реал», «Ливерпуль» или «Ювентус», утверждает Goal.

По информации источника, мадридский клуб следит за футболистом последние пять лет. Также заинтересованность в подписании Гнабри проявляет «Ливерпуль», главный тренер которого Юргеп Клопп является большим поклонником игры 26-летнего футболиста.

Кроме того, Гнабри интересен «Ювентусу», который рассматривает возможность арендовать немца летом 2022-го — за год до окончания его контракта. Сообщается, что пока «Бавария» и Гнабри не могут договориться о подписании нового соглашения.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гнабри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.