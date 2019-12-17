«Реал» и «Манчестер Юнайтед» следят за 20-летним игроком «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре попал в сферу интересов ряда топ-клубов. Как сообщает La Voix du Nord, от шести до восьми клубов проявляют интерес к 20-летнему французу и следят за его игрой с помощью скаутов.

По данным источника, в список интересующихся входят «Реал», «Наполи», «Валенсия», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». На счету Сумаре в нынешнем сезоне 16 матчей в лиге 1 и шесть игр в Лиге чемпионов.