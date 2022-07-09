Рафинья надеется, что «Барселона» увеличит предложение по трансферу

«Барселона» за последние 24 часа улучшила предложение «Лидсу» по нападающему Рафинье, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. Однако оно все еще не соответствует предложению «Челси» в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

Сам 25-летний Рафинья хочет дождаться нового предложения от «Барселоны», прежде чем принять окончательное решение.

В прошедшем сезоне Рафинья сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Действующий контракт с «Лидсом» рассчитан до 30 июня 2024 года.