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Сегодня, 12:15

Кухарчук отказался переходить в «Рубин». Игрок хочет выступать в РПЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Рубин» в летнее трансферное окно предпринял попытку подписать полузащитника «Химок» Илью Кухарчука. Но футболист отказался от предложения из Казани, так как хочет выступать в премьер-лиге.

Кухарчук уже играл в «Рубине», где оказался в 17 лет. С 2007 по 2010-й год Илья выступал за молодежную команду, но до основы так и не добрался. В 2015-м году футболист был близок к трансферу в «Рубин» и обсуждал с клубом детали контракта, но переход сорвался из-за руководства «Волги».

Кухарчук в прошлом сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Илья Кухарчук
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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