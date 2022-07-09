Кухарчук отказался переходить в «Рубин». Игрок хочет выступать в РПЛ

По информации «СЭ», «Рубин» в летнее трансферное окно предпринял попытку подписать полузащитника «Химок» Илью Кухарчука. Но футболист отказался от предложения из Казани, так как хочет выступать в премьер-лиге.

Кухарчук уже играл в «Рубине», где оказался в 17 лет. С 2007 по 2010-й год Илья выступал за молодежную команду, но до основы так и не добрался. В 2015-м году футболист был близок к трансферу в «Рубин» и обсуждал с клубом детали контракта, но переход сорвался из-за руководства «Волги».

Кухарчук в прошлом сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.