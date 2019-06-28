Рафаэл Камашу перешел из "Ливерпуля" в "Спортинг"

"Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский "Спортинг". 19-летний португалец вернулся в португальский клуб, воспитанником которого является.

Камашу в 2016 году присоединился к "Ливерпулю". С тех пор за молодежные команды "красных" он сыграл 70 матчей и забил 25 мячей. Также в прошедшем сезоне он дважды выходил на поле за первую команду (90 минут против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии и 1 минута против "Кристал Пэлас" в 23-м туре АПЛ).

Rafael Camacho has completed a permanent transfer to @Sporting_CP.



Everybody at #LFC wishes Rafael the best of luck at his new club. https://t.co/Sn3DHMFgyk — Liverpool FC (@LFC) 27 июня 2019 г.

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