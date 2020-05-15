Рабьо может перейти в «Эвертон»

Полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо интересуется «Эвертон» , сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, туринский клуб хочет продать 25-летнего француза, и «Эвертон» готов выкупить футболиста. Ранее хавбэк уже играл под руководством Карло Анчелотти в «ПСЖ».

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро.