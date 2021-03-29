«Реал» подпишет контракт с Алабой до 2025 года

Защитник «Баварии» Давид Алаба подпишет контракт с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний австриец достиг устного соглашения с мадридским клубом о контракте в 12 миллионов евро до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Алаба провел 35 матчей за «Баварию», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.