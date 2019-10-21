«ПСЖ» сохраняет интерес к Доннарумме

«ПСЖ» все еще хочет приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.com.

Указано, что клуб хочет подписать итальянца еще до перехода Кейлора Наваса. При этом парижане все равно попытаются приобрести его в одно из ближайших трансферных окон.

При этом сообщается, что из-за финансовых проблем «Милан» может продать вратаря. Не исключено, что это произойдет уже в январе.

20-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей за «Милан», пропустил 10 мячей и дважды отыграл «на ноль».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр