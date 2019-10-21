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«ПСЖ» сохраняет интерес к Доннарумме

13:21
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«ПСЖ» все еще хочет приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.com.

Указано, что клуб хочет подписать итальянца еще до перехода Кейлора Наваса. При этом парижане все равно попытаются приобрести его в одно из ближайших трансферных окон.

При этом сообщается, что из-за финансовых проблем «Милан» может продать вратаря. Не исключено, что это произойдет уже в январе.

20-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей за «Милан», пропустил 10 мячей и дважды отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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