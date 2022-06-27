«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Шкриньяру. «Интер» — против
«ПСЖ» собирается отправить Дракслера в «Интер» в сделке по Шкриньяру
«ПСЖ» намерен включить хавбека Юлиана Дракслера в сделку по переходу защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Парижане собираются предложить миланскому клубу 60 миллионов евро плюс права на 28-летнего немца. «Интеру» не интересна такая сделка, в клубе рассчитывают только на денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от предложения в 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
Контракт Дракслера истекает в июне 2024 года.
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