«ПСЖ» собирается отправить Дракслера в «Интер» в сделке по Шкриньяру

«ПСЖ» намерен включить хавбека Юлиана Дракслера в сделку по переходу защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижане собираются предложить миланскому клубу 60 миллионов евро плюс права на 28-летнего немца. «Интеру» не интересна такая сделка, в клубе рассчитывают только на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от предложения в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Контракт Дракслера истекает в июне 2024 года.