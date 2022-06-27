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Сегодня, 13:20

«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Шкриньяру. «Интер» — против

«ПСЖ» собирается отправить Дракслера в «Интер» в сделке по Шкриньяру
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«ПСЖ» намерен включить хавбека Юлиана Дракслера в сделку по переходу защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижане собираются предложить миланскому клубу 60 миллионов евро плюс права на 28-летнего немца. «Интеру» не интересна такая сделка, в клубе рассчитывают только на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от предложения в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Контракт Дракслера истекает в июне 2024 года.

Милан Шкриньяр
Юлиан Дракслер
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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