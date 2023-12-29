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Сегодня, 20:26

«Ювентус» начал с «Манчестер Сити» переговоры об аренде Филлипса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» ведет переговоры об аренде полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, туринцы рассчитывают арендовать 28-летнего англичанина с правом выкупа. «Манчестер Сити» хочет, чтобы пункт о выкупе по истечению срока аренды был обязательным.

Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

27 декабря The Telegraph сообщал, что в аренде Филлипса также заинтересован «Ньюкасл».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
Калвин Филлипс
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