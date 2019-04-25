"ПСЖ" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Диегу Косте, сообщает Cope. Испано-бразильский форвард близок к уходу из мадридского клуба. Ему поступало предложение из Китая, но Коста хочет остаться в Европе.

"ПСЖ" рассматривает вариант обмена Косты на Эдинсона Кавани, которого хочет видеть в своей команде Диего Симеоне.

Коста в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 5 передачами в 21 игре во всех турнирах. 6 апреля он был удален в игре с "Барселоной" (0:2) за оскорбление арбитра. Ему была выписана восьмиматчевая дисквалификация.

Кавани провел в нынешнем сезоне 28 игр и забил 22 мяча.