Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

18 марта, 22:31

«Бавария» готова отпустить Киммиха летом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бавария» готова продать полузащитника Йозуа Киммиха, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы готовы рассмотреть достойное предложение по 29-летнему немцу. Хавбек заинтересовал «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона». Некоторые клубы уже связались с игроком. Отмечается, что Киммих не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 31 матч, в которых забил забил 1 мяч и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро. Контракт немца с баварцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Челси
1
0
Читайте также
Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России
В КХЛ стартовал второй раунд плей-офф
Результаты выборов президента России
57-летнего Майка Тайсона поймали на лжи. Он отказался драться с Федором Емельяненко и подделал видео своих тренировок
Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину
Даванков назвал победу Путина на выборах президента России несомненной
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются вингером ПСВ Бакайоко

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Эвертона» Брантуэйтом
Новости
RSS RSS
Все новости