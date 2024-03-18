«Бавария» готова отпустить Киммиха летом

«Бавария» готова продать полузащитника Йозуа Киммиха, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы готовы рассмотреть достойное предложение по 29-летнему немцу. Хавбек заинтересовал «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона». Некоторые клубы уже связались с игроком. Отмечается, что Киммих не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 31 матч, в которых забил забил 1 мяч и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро. Контракт немца с баварцами рассчитан до конца июня 2025 года.