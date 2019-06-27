"ПСЖ" хочет продать Паредеса в "Интер" или "Милан"

"ПСЖ" намерен продать аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который, по мнению руководства, не соответствует уровню клуба. Парижане предложили "Интеру" и "Милану" приобрести 24-летнего экс-игрока "Зенита", сообщает Paris United.

Ранее появилась информация, что Паредес может вернуться в Россию, но ни один из клубов РПЛ не проявил заинтересованности. В январе 2019 года "ПСЖ" приобрел Паредеса у "Зенита" за 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

В сезоне 2018/19 Леандро Паредес провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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