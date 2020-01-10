Президент «Спортинга» прилетел для переговоров с «МЮ» по продаже Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как утверждает A Bola, президент лиссабонцев Фредерику Варандаш и спортивный директор Угу Виана прибыли в Лондон для переговоров по трансферу футболиста.

Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает летом 2023 года, в контракте прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел во всех турнирах 23 матча и забил 13 голов.