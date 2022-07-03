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Сегодня, 23:20

Лапорта: «Рафинья хочет перейти в «Барселону»

Лапорта уверен, что Рафинья хочет перейти из «Лидса» в «Барселону»
Руслан Минаев
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник «Лидса» Рафинья хочет перейти в каталонский клуб.

«Мы разговаривал с «Лидсом» о Рафинье и между нами существует прямой диалог. Другие клубы тоже интересуются им, но мы знаем, что он хочет перейти в «Барсу», — цитирует Лапорту Sky Sports.

Ранее сообщалось о предметном интересе к хавбеку со стороны «Челси» и «Арсенала».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Лидс
ФК Челси
Жоан Лапорта
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