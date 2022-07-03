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Сегодня, 23:33

«Лацио» не отпустил Милинковича-Савича в АПЛ за 55 миллионов евро, но может продать серба за 70 миллионов

Руслан Минаев
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«Лацио» отклонил предложения «Челси» и «Ньюкасла» по хавбеку Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Il Messaggero.

По данным источника, английские клубы предлагали около 55 миллионов евро. Руководство римлян может согласиться на выплату в размере 70 миллионов.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.

Контракт 27-летнего серба с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

ФК Лацио
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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