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«Порту» интересуется форвардом «Фламенго» Педру

06:12
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Форвард «Фламенго» Педру, арендованный у «Фиорентины» может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 23-летним бразильцем интересуется «Порту». При этом «Фламенго» имеет право выкупить игрока до 31 декабря 2020 года за 14 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

В текущем сезоне на счету Педро 18 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил 10 голов. При этом за «Фиорентину» форвард провел лишь 59 минут.

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