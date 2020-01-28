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Политано стал игроком «Наполи»

17:29
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Нападающий «Интера» Маттео Политано перешел в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Он перешел на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».

26-летний итальянец в текузем сезоне провел 15 матчей за «Интер».

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