Политано стал игроком «Наполи»
17:29
Нападающий «Интера» Маттео Политано перешел в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
Benvenuto @MPolitano16 ??— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 28, 2020
?? https://t.co/ETclzx5VAp#WeAreAllBrothers
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CQ86UDHdy8
Он перешел на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».
26-летний итальянец в текузем сезоне провел 15 матчей за «Интер».
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