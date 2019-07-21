Покеттино прокомментировал слухи о возможном возвращении Бэйла в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча с "Ювентусом" (3:2) на международном Кубке чемпионов признался, что ничего не знает о возможном возвращении форварда "Реала" Гарета Бэйла в лондонскую команду, сообщает Squawka News.

Ранее главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан подтвердил, что Бэйл скоро покинет "Реал".

"Я видел в СМИ, но я не знаю, какой клуб собирается подписать его. Я не знаю, это мы или другой клуб. Работа моего председателя – построить лучший клуб", – приводит слова Поккеттино Squawka News.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год.

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