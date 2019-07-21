Гол Кейна с центра поля принес "Тоттенхэму" победу над "Ювентусом"

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.

В составе "Ювентуса" на 63-й минуте матча на поле появился новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.

Товарищеский матч

Международный кубок чемпионов

"Ювентус" – "Тоттенхэм Хотспур" – 2:3 (0:1)

Голы: Ламела, 30 (0:1). Игуаин, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 60 (2:1). Лукас Моура, 65 (2:2). Кейн, 90+3 (2:3).

"Ювентус": Буффон (Щенсны, 46), Бонуччи (де Лигт, 63), Де Шильо, Жоау Канселу, Ругани (Мерих Демирал, 46), Матюиди (Кастанос, 76), Эмре Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Криштиану Роналду (Перейра, 63).

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Алдервейрелд (Фойт, 46), Уокер-Питерс (Марш, 71), Танганга (Фертонген, 46), Алли (Сиссоко, 46), Уинкс (Ролес, 63), Георгиу (Уайт, 72), Скипп (Боуден, 90+2), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 46), Парротт (Кейн, 46), Ламела (Ндомбеле, 63).

Предупреждение: Парротт, 44.

Судья: А`Кашах (Сингапур).

21 июля. Сингапур. Стадион Национальный.

"Ювентус" 24 июля сыграет с "Интером". "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".

Шикарный гол Кейна с центра поля в ворота "Ювентуса". Видео