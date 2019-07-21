Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил информацию, что нападающий Гарет Бэйл близок к уходу из клуба. Валлиец не сыграл в матче международного куба чемпионов против "Баварии" (1:3).

– Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех, – цитирует Goal Зидана. – Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех.

СМИ: "Реал" будет готов расстаться с Бэйлом за 80 миллионов евро //

Агент Бэйла хочет, чтобы игрок бесплатно ушел из "Реала" //

В Китае сошли с ума. Бэйлу хотят платить больше миллиона фунтов в неделю?