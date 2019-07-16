СМИ: "Реал" будет готов расстаться с Бэйлом за 80 миллионов евро

"Реал" готов продать полузащитника Гарета Бэйла не менее чем за 80 миллионов евро, информирует ESPN. Также уточняется, что клуб пока не получал предложений по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что Бэйл одним из первых приступил к тренировкам в клубе. Тем не менее, он подвергся оскорблениям со стороны фанатов по прибытии на базу, в то время как Даниэль Карвахаль был встречен аплодисментами.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.