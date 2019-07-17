Агент Бэйла хочет, чтобы игрок бесплатно ушел из "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может бесплатно покинуть клуб. В этом заинтересован агент игрока Джонатан Барнетт, сообщает AS. Контракт форварда с рассчитан до лета 2022 года. Мадридцы могут пойти на разрыв соглашения, если желают сохранить деньги. Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан заявил, что не нуждается в услугах валлийца. В год Бэйл получает 14 миллионов евро.

Барнетт рассчитывает получить от следующего клуба аналогичные условия по зарплате, так как будущему работодателю Бэйла не придется оплачивать трансфер игрока.

Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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