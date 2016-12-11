08:18 11 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

Петер Бос: "Зимой Базур покинет "Аякс"

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Главный тренер "Аякса" Петер Бос объявил, что полузащитник Рихедли Базур зимой покинет команду. Ранее СМИ писали, что интерес к талантливому хавбеку проявляют "Арсенал", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити" и "Наполи".

- В субботу у меня состоялся хороший разговор с Базуром, - цитирует Sky Sports Боса. - Он сообщил, что его трансфер находится в завершающей фазе. Игрок уже думает о новом клубе, поэтому мы освободили его от тренировок с игроками, которые сосредоточены на нашем следующем сопернике. Мы пожали друг другу руки и разошлись в хороших отношениях.

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