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Сегодня, 20:47

Перед отставкой из «Дженоа» Шевченко настаивал на переходе Миранчука

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Il Secolo XIX

Стали известны некоторые детали ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

По информации Il Secolo XIX, за несколько часов до того, как украинский специалист был отправлен в отставку, у него была беседа с руководством клуба, в которой они не сошлись во мнениях. Тренер настаивал на том, чтобы клуб как можно скорее подписал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Байера» Надима Амири, однако их переход по разным причинам не состоялся. Вскоре после этого разговора Шевченко покинул свой пост.

45-летний тренер возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях. «Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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