Перед отставкой из «Дженоа» Шевченко настаивал на переходе Миранчука

Стали известны некоторые детали ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

По информации Il Secolo XIX, за несколько часов до того, как украинский специалист был отправлен в отставку, у него была беседа с руководством клуба, в которой они не сошлись во мнениях. Тренер настаивал на том, чтобы клуб как можно скорее подписал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Байера» Надима Амири, однако их переход по разным причинам не состоялся. Вскоре после этого разговора Шевченко покинул свой пост.

45-летний тренер возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях. «Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.