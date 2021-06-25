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Пау Лопес может перейти в «Марсель»

01:29
Пау Лопес. Фото Instagram
Пау Лопес. Фото Instagram
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Голкипер «Ромы» Пау Лопес может продолжить карьеру во Франции. По информации La Gazzetta dello Sport, «Марсель» заинтересован в подписании 26-летнего испанца.

Действующий контракт Лопеса с итальянским клубом рассчитан 2024 года. Сейчас игрок восстанавливается от травмы плеча.

В сезоне-2020/21 Лопес сыграл в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 38 голов при 9 играх без пропущенных мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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