Пау Лопес может перейти в «Марсель»

Голкипер «Ромы» Пау Лопес может продолжить карьеру во Франции. По информации La Gazzetta dello Sport, «Марсель» заинтересован в подписании 26-летнего испанца.

Действующий контракт Лопеса с итальянским клубом рассчитан 2024 года. Сейчас игрок восстанавливается от травмы плеча.

В сезоне-2020/21 Лопес сыграл в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 38 голов при 9 играх без пропущенных мячей.