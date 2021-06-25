Пау Лопес может перейти в «Марсель»
01:29
Голкипер «Ромы» Пау Лопес может продолжить карьеру во Франции. По информации La Gazzetta dello Sport, «Марсель» заинтересован в подписании 26-летнего испанца.
Действующий контракт Лопеса с итальянским клубом рассчитан 2024 года. Сейчас игрок восстанавливается от травмы плеча.
В сезоне-2020/21 Лопес сыграл в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 38 голов при 9 играх без пропущенных мячей.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю