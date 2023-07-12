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Сегодня, 10:58

Отец Кузяева объяснил переход футболиста в «Гавр»: «Они были очень настойчивы в переговорах»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» объяснил переход футболиста во французский «Гавр».

«Гавр» — старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера!", — сказал Кузяев «СЭ».

30-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев стал свободным агентом.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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