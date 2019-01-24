Отец Хамеса Родригеса не исключил возвращения игрока в "Реал"

Хуан Карлос Рестрепо, отец полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, считает, что колумбиец может вернуться в "Реал". Он арендован мюнхенцами до конца сезона, и они имеют право выкупить его контракт за 35 миллионов евро.

– Я не знаю его будущего, возможно, поступят другие предложения, но я знаю, что ему нравится в Мюнхене, – цитирует Marca Рестрепо. – Он всем доволен, очень мотивирован и усердно работает, находясь в команде с высоким уровнем игры и хорошим подбором исполнителей. Физически он в порядке.

К сожалению, сейчас он не в "Реале", хотя очень любит этот клуб. Ему там нравится. Он его фанат, поэтому воспользуется случаем вернуться, если он возникнет. "Реал" ведь все еще владеет правами на него. Думаю, это возможно.