Отец форварда «Зальцбурга» Холанна побывал на базе «Мачестер Юнайтед»

На тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» побывал отец форварда «Зальцбурга» Эрлина Бреута Холанна, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, Альф-Инге Холанн был замечен на базе клуба. Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер направил своего скаута на матч «Зальцбура», чтобы понаблюдать за игроком.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Зальцбург» и забил 26 мячей при шести голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

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