Осимхен хочет покинуть «Наполи» и перейти в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен намерен покинуть итальянский клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, 25-летний форвард планирует перейти в «Челси».

Ранее La Gazzeta dello Spor сообщала, что неаполитанский клуб хочет выручить за него 110-130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нигериец провел 24 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.