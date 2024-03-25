Араухо останется в «Барселоне», несмотря на крупное предложение «Баварии»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации, руководство сине-гранатовых считает, что уругваец является важной частью команды и не хочет его отпускать в ближайшее летнее трансферное окно. Президент каталонцев Жоан Лапорта уже вступил в прямое общение с игроком о новом контракте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает за футболиста около 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Араухо сыграл 31 матч, в которых забил 1 мяч. Его действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.