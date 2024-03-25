«Бавария» хочет получить ответ от Дэвиса по поводу будущего в клубе до конца недели

«Бавария» намерена определиться с будущим защитника Альфонсо Дэвиса в команде до конца недели, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы требуют, чтобы 23-летний канадец ответил, будет ли он продлевать контракт с клубом.

«Бавария» предлагает футболисту соглашение до конца 2029 года, по которому игрок заработает около 14 миллионов евро. Сам защитник хочет получить 20 миллионов евро.

В случае, если Дэвис отклонит предложение «Баварии», мюнхенцы продадут игрока летом 2024 года. Главным претендентом на защитника является «Реал», однако мадридцы не готовы платить за футболиста 50 миллионов евро, которые требует «Бавария».

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 70 миллионов евро.