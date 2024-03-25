Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:48

«Бавария» хочет получить ответ от Дэвиса по поводу будущего в клубе до конца недели

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Альфонсо Дэвис.
Фото Reuters

«Бавария» намерена определиться с будущим защитника Альфонсо Дэвиса в команде до конца недели, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы требуют, чтобы 23-летний канадец ответил, будет ли он продлевать контракт с клубом.

«Бавария» предлагает футболисту соглашение до конца 2029 года, по которому игрок заработает около 14 миллионов евро. Сам защитник хочет получить 20 миллионов евро.

В случае, если Дэвис отклонит предложение «Баварии», мюнхенцы продадут игрока летом 2024 года. Главным претендентом на защитника является «Реал», однако мадридцы не готовы платить за футболиста 50 миллионов евро, которые требует «Бавария».

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
0
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Криштиану Роналду может обновить рекорд по голам на Евро
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Выгоревшее здание «Крокус Сити Холла» сняли с воздуха
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» договорился с «Реалом» о выкупе защитника Хименеса
Новости
RSS RSS
Все новости