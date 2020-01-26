Обамеянга не будет в «Барселоне», каталонцы сосредоточились на Родриго

«Барселона» не станет покупать нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга этой зимой, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Sport.es. По информации источника, 30-летний габонец больше не интересует «сине-гранатовых», внимание каталонцев сосредоточено на 28-летнем форварде «Валенсии» Родриго Морено.

Ранее директор по коммуникациям «Валенсии», Роман Беллвер, заявил, что клубу нужно «быть готовым к возможному скорому уходу Родриго».

В сезоне-2019/20 Родриго провел 23 матча за «Валенсию» во всех турнирах, на счету испанца 4 забитых мяча и 10 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро