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20 июля, 23:44

Обамеянг прошел медосмотр перед трансфером в «Марсель»

Мария Гусева
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка будет завершена после того, как 34-летний габонец расторгнет контракт с «Челси». Ранее появлялась информация, что Обамеянг подпишет трехлетний контракт с французским клубом.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. Он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Марсель
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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