«Милан» интересуется нападающим «Вильярреала» Чуквуезе

«Милан» планирует подписать нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, испанский клуб хочет получить за 24-летнего нигерийца около 35 миллионов евро. «Россонери» готовы заплатить за футболиста 30 миллионов.

Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.