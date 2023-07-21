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Сегодня, 00:06

Экс-защитник ЦСКА Бекао стал игроком «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Родриго Бекао.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о покупке у «Удинезе» защитника Родриго Бекао. С игроком был заключен пятилетний контракт, после чего состоялась презентация новичка.

Футболист не планировал подписывать новый контракт с итальянской командой, поэтому было принято решение о его продаже, так как срок договора истекал летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что за трансфер 27-летнего бразильца турецкий клуб заплатит 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».

Футбол
ФК Удинезе
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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