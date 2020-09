«Ньюкасл» пополнился форвардом «Борнмута»

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон стал игроком «Ньюкасла», сообщает пресс-служба «сорок».

Контракт с 28-летним англичанином подписан на четыре года. Сумма сделки не сообщается, однако английские СМИ уверяют, что она составляет минимум 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. «Вишенки» по итогам сезона вылетели в чемпионшип.

?? #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!



Welcome, Callum! ?