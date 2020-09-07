Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ньюкасл» пополнился форвардом «Борнмута»

14:22
Теги:

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон стал игроком «Ньюкасла», сообщает пресс-служба «сорок».

Контракт с 28-летним англичанином подписан на четыре года. Сумма сделки не сообщается, однако английские СМИ уверяют, что она составляет минимум 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. «Вишенки» по итогам сезона вылетели в чемпионшип.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир