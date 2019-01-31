17:42 | Футбол — Трансферы

"Ньюкасл" подписал Альмирона за рекордные для клуба 21 миллион фунтов

Обсудить
0

"Ньюкасл" объявил о переходе полузащитника Мигеля Альмирона из американской "Атланты" за 21 миллион фунтов стерлингов, сообщает официальный Твиттер английского клуба. Контракт с 24-летним парагвайцев подписан до июня 2024 года.

Напомним, что предыдущий трансферный рекорд для "сорок" был установлен в 2005 году, когда "Ньюкасл" заплатил "Реалу" 16 миллионов фунтов за обладателя "Золотого мяча"-2001 Майкла Оуэна

Альмирон в сезоне-2018 провел 37 матчей и забил 13 голов в MLS. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.

 

Последний день трансферного окна в Европе. Live! // Паредес едет в "ПСЖ", Азмун - в "Зенит"? Таблица переходов РПЛ

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ