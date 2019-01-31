"Ньюкасл" подписал Альмирона за рекордные для клуба 21 миллион фунтов

"Ньюкасл" объявил о переходе полузащитника Мигеля Альмирона из американской "Атланты" за 21 миллион фунтов стерлингов, сообщает официальный Твиттер английского клуба. Контракт с 24-летним парагвайцев подписан до июня 2024 года.

Напомним, что предыдущий трансферный рекорд для "сорок" был установлен в 2005 году, когда "Ньюкасл" заплатил "Реалу" 16 миллионов фунтов за обладателя "Золотого мяча"-2001 Майкла Оуэна.

Альмирон в сезоне-2018 провел 37 матчей и забил 13 голов в MLS. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.



The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.



Full story: https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum – Newcastle United FC (@NUFC) 31 января 2019 г.

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