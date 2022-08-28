«Ноттингем Форрест» согласовал условия аренды с защитником «Атлетико» Лоди

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может перейти в «Ноттингем Форрест» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит 5 миллионов евро. Соглашение предусматривает дальнейший выкуп 24-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Лоди выступает за «Атлетико» с 2019 года. Срок его действующго контракта рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лоди провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.