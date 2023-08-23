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Сегодня, 21:20

«Ноттингем Форест» арендовал у «Севильи» защитника сборной Аргентины Монтиэля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гонсало Монтиэль.
Фото ФК «Ноттингем Форест»

Защитник «Севильи» Гонсало Монтиэль на правах аренды перешел в «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

Монтиэль выступал за «Севилью» с 2021 года. Он провел за испанский клуб 72 матча, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, на счету защитника 1 гол в 23 матчах за сборную Аргентины. В 2022 году он стал с национальной командой чемпионом мира.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Севилья
Гонсало Монтиэль
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