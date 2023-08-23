«Айнтрахт» требует у «ПСЖ» 100 миллионов евро за Коло-Муани

«ПСЖ» ведет с «Айнтрахтом» переговоры по покупке форварда Рандаля Коло-Муани, сообщает Relevo.

По информации источника, «Айнтрахт» требует у парижан 100 миллионов евро за 24-летнего француза и не планирует снижать стоимость. При этом «ПСЖ» уже договорился с самим нападающим по условиям личного контракта.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил два мяча в двух матчах за команду в бундеслиге и Кубке Германии.