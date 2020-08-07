«Норвич» хочет получить за Льюиса 22 миллиона евро. Им интересуется «Ливерпуль»

Защитник «Норвича» Джамал Льюис может перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, клуб оценивает 22-летнего североирландца оценивает примерно в 22 млн евро. «Ливерпуль» предлагал клубу 11 млн евро. Также чемпионы Англии могут включить в сделку защитника Ясера Ларуси.

Льюис выступает за «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей и забил один гол.