«Ницца» хочет подписать полузащитника «Лиона» Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в «Ницце», сообщает RMC Sport.

В это трансферное окно 24-летним французом интересовались «Рома», «Ноттингем Форест» и «Лестер».

Ауар является воспитанником «Лиона». Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ауар провел за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.